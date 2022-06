Britney Spears i Sam Asghari UCIEKAJĄ Z WŁASNEGO ŚLUBU, ukrywając się w limuzynie przed paparazzi (ZDJĘCIA)

Nick 2 godz. temu zgłoś do moderacji 45 8 Odpowiedz

On wygrał życie tym ślubem, dziewczyna jest totalnie niezrównoważona psychicznie i cierpi na silną dwubiegunówkę, więc lada moment to on przejmie kontrolę nad nią i jej finansami. Za chwilę pojawią się książki, wywiady (bo trzeba jakoś stracony przez kuratelę hajs odrobić), potem rozwód z powodu "niezgodności charakterów" (trudno zgadzać się z osobą ze schizofrenią) i jeszcze przed trzydziestką będzie ustawiony do końca życia