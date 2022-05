Britney Spears PORONIŁA: "Straciliśmy nasze cudowne dziecko"

Oliwia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podejrzewam że ona w ciąży nie była, tylko sobie uroila,było widać że w ciąży nie jest,prawda wyszła to napisali że niby poronila by nie wyszło że jest zdrowo walnięta na głowę a ten młody arab tylko rączki zawiera by dobrać się do jej kasy ..ona wątpię by mogła zajść w ciążę naturalnie, prędzej in vitro bo nie sądzę by w jej wieku tak z biegu zajdzie w ciążę.