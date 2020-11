Britney Spears przerywa milczenie i przekonuje fanów o swoim dobrym samopoczuciu: "Jestem najszczęśliwsza W ŻYCIU" (WIDEO)

Britney Spears jest przykładem gwiazdy, która na własnej skórze doświadczyła zarówno blasków, jak i cieni sławy. Pochodzącej z Missisipi piosenkarce trudno było udźwignąć narzuconą jej presję, co skończyło się dla niej uzależnieniem od narkotyków i publicznym załamaniem nerwowym. Odkąd Spears została ubezwłasnowolniona, a prawa do jej dwóch synów zostały przyznane ich ojcu, Kevinowi Federline'owi, gwiazda próbuje wziąć się w garść i zrobić wszystko, co w jej mocy, by znów móc brać czynny udział w wychowywaniu Seana i Jaydena.