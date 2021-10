Britney Spears subtelnie wypomina rodzinie brak wsparcia: "MYŚLĄ, ŻE MOGĄ CIĘ ROBIĆ W CH*JA"

Od kilku dni księżniczka popu znowu może sama podejmować decyzje o własnym życiu, co świętuje, regularnie dzieląc się postami w mediach społecznościowych. W jednym z nich nie omieszkała kolejny raz zarzucić swojej rodzinie wieloletni brak zainteresowania . Artystka udostępniła grafikę przedstawiającą dwie kobiety. Jedna z nich leży nieprzytomna, a druga zdaje się ją ratować, co Britney kojarzy się z siostrzanymi relacjami:

To zdjęcie jest dla mnie wszystkim, doprowadza mnie do płaczu... [Ona] ratuje swoją cudowną siostrę! Jeśli masz przyjaciela, który od czterech miesięcy mieszka w zamkniętym domu, bez samochodu, bez telefonu, bez prywatności, musi pracować po 10 godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu i dawać z siebie wszystko bez chwili wytchnienia... Sugeruję, żebyś go stamtąd wyrwał - pisze artystka, nawiązując do swej historii.