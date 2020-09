Dociekliwa internautka dopytuje "zapracowaną" Małgorzatę Rozenek: "A KTO TOBIE DZIECKA PILNUJE?!"

asdf 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Ja nieco nie rozumiem tych wszystkich rozjuszonych internautów...kto tobie dziecka pilnuje?? No pilnuje. I sprząta. I robi twarz, tyłek, a może nawet ogarnia całą przyziemną część życia którą zwykły szary człowiek robi na własną rękę. A wiecie dlaczego? Dlatego, że właśnie jesteście sobie zwykłymi szarymi ludźmi bez kasy, którym w dobie internetu i demokracji zaczęło się wydawać, że możecie sobie powiedzieć coś, "przemówić do rozumu" tym, w których klikacie i którzy na was zarabiają. Tyle że ich to generalnie nie obchodzi. Co więcej, gdybyście byli na ich miejscu, was też by nie obchodziło.