Brytyjczycy NIE CHCĄ powrotu Meghan Markle i Harry’ego do obowiązków książęcych!

Sussexowie robią zatem, co mogą, by zjednać sobie ludzi. Niedawno poinformowali o swojej nowej organizacji charytatywnej, a także nie pozostali obojętni w stosunku do pandemii koronawirusa. Choć nie wszystkim przypadły do gustu ich rady dotyczące mycia rąk, aktorka i jej ukochany nie zamierzają się poddawać. Meghan i Harry nieoczekiwanie postanowili zaangażować się w realną pomoc potrzebującym i zostali wolontariuszami w Los Angeles.