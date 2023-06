Brytyjski prezenter o tożsamości rasowej Meghan Markle: "Zmarnowała okazję do zademonstrowania czegoś ważnego"

Xyz 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 9 Odpowiedz

Jakie to żałosne... Byle "no name" ślizga się na tyłku tej kobiety. Kazdy ma najwięcej do powiedzenia o jej życiu, o jej postępowaniu... To są jej wybory i ma do nich prawo! Jak widać wolność działa tylko w jedną stronę. Im bardziej na nią szczują, tym bardziej wiarygodne jest to co mówili na temat dworu i prasy. Jak tam Will? Nadal przyprawia rogi żonie?