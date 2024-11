Budda był SZANTAŻOWANY. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn! "Postępowanie sądowe jest w toku"

Ale donaldinio wtopił. Nazwał prezydenta Trumpa ruskim agentem a wcześniej za plecami pajacowal z palcami ułożonymi w pistolet jak był królem Europy. Co za blamaż. Jak on teraz chce nawiązać współpracę z USA ??? Drugi Sikorski i jego żona pisząca o trumpie że to Hitler. To są dyplomacji??????? Oni nawet do zamiatania ulic się nie nadają