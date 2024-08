"Bułgarska Barbie" twierdzi, że ma NAJWIĘKSZE USTA na świecie. Przeszła szokującą metamorfozę (FOTO)

Andrea Ivanova, szerzej znana jako "bułgarska Barbie" budzi w sieci niezłe kontrowersje. Celebrytka dąży do osiągnięcia wizerunku przypominającego lalkę, a wszystko to przy pomocy masy zabiegów medycyny estetycznej. To właśnie dzięki nim 26-latka zyskała światową popularność. Jej największe osiągnięcie, o którym mówi z dumą, to posiadanie "największych ust na świecie". Mimo licznych krytycznych głosów Andrea nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejne zabiegi.