Burza na Instagramie Małgorzaty Rozenek. Internauci mają już dość... reklam. "JAK NA STRAGANIE!"

Małgorzata Rozenek powiedziała kiedyś, że nie zauważyła, kiedy została milionerką. Hucznie świętowała za to pierwszy milion obserwatorów na Instagramie. W jej przypadku oba te wątki mocno się ze sobą łączą. Nie jest tajemnicą, że poza występami w kolejnych programach TVN celebrytka dokłada do domowego budżetu właśnie z pieniędzy zarobionych w social mediach.

Małgorzata Rozenek przesadza z reklamami?

Reklamy czy płatne współprace to codzienność na Instagramie Małgorzaty Rozenek i wielu innych celebrytek. Od 2022 r. influencerzy są zobowiązani do oznaczania komercyjnych treści odpowiednimi hashtagami. Co ciekawe, nie jest to wymóg Instagrama, a UOKIK-u. Dzięki temu, jak na dłoni widać, kto rzeczywiście pokazuje w sieci swoje życie, a kto reklamuje produkty.