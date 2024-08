Internauci NIE ROZPOZNAJĄ Małgorzaty Rozenek na relacjach z koncertu Taylor Swift: "Wygląda trochę jak Agnieszka Woźniak-Starak"

somebody 1 godz. temu zgłoś do moderacji 209 98 Odpowiedz

Nie jest podobna w ogóle do Dody. Jakaś jedna osoba tutaj na forum (pewnie starsza nie rozróżniająca rysów twarzy młodych kobiet) próbuje na siłe nam to wmówić. Jak już to faktycznie do Szulim. Wygląda dobrze, młodo jak na swój wiek, pewnie dlatego, że jest bardzo szczupła i zarazem zgrabna. Niestety na koncert Taylor Swift jest za stara i nie chodzi tutaj o odmłodzony wygląd ale o pesel. Średnia wieku swifties - swiftówek do których się porównuje jest dużo niższa, to mogłyby byc jej córki, ona jest już grubo po czterdziestce, bliżej jej do 50 jak do nastolatek czy 20tek jak większości swiftówek na koncercie... Reasumując wygląda dobrze na swój wiek ale wchodzi na imprezy zarezerwawane dla rówieśników jej dzieci, a nie dla pani pod 50tke i udaje dobrą zabawe w co nie wierze, bo ludzie w miare inteligentni pod 50tke mają inne gusty muzyczne.