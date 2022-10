Burzliwa historia pierwszego małżeństwa Iwony Pavlović. Rozwiodła się po 19 LATACH, a tydzień po wyprowadzce jej miejsce zajęła INNA KOBIETA

Kim był pierwszy mąż Ivony Pavlović?

Mimo romantycznych początków ich małżeństwo w pewnym momencie zaczął trawić kryzys. W końcu Iwona postanowiła odejść do innego, co odbiło się w mediach szerokim echem. Jurorka twierdzi jednak, że potraktowano ją niesprawiedliwie.

Arek żył swoim życiem i w momencie jak się zakochałam, to ja tylko odeszłam, a media rozbuchały, że to ja ta niedobra. (...) To, że Arek funkcjonował wcześniej w różnych związkach, to było ok, ale kiedy ja powiedziałam, że odchodzę, to już jestem niegrzeczną dziewczynką. Ja też wiedziałam o tych związkach, ale mieliśmy partnerski fajny układ - powiedziała wprost w programie "Zrozumieć kobietę".