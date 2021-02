Była dziewczyna Jerome Boatenga otwiera się na temat piłkarza: "Tacy faceci jak on BAWIĄ SIĘ życiem kobiet"

Odkąd w środę do mediów dotarła wiadomość o samobójczej śmierci Katarzyny Lenhardt, na światło dziennie wypływają kolejne fakty w smutnej sprawie. Polska modelka, która zaistniała w niemieckiej edycji Top Model, w ostatnich miesiącach była bohaterką prasy bulwarowej dzięki związkowi z Jeromem Boatengiem. Para rozstała się w atmosferze skandalu: obrońca Bayernu Monachium zarzucił eksdziewczynie próby szantażu, utrudnianie kontaktów z dziećmi i problem z alkoholem. Polka z kolei wyznała publicznie, że Niemiec nie potrafił dochować jej wierności.

Przypadek śmierci Lenhardt, która odebrała sobie życie w dniu urodzin swojego syna, poruszył wiele osób. Teraz, w obszernym wywiadzie dla The Sun, o sportowcu w ostrych słowach wypowiedziała się Melissa Howe, modelka, która w przeszłości spotykała się z piłkarzem. W obszernym wywiadzie Brytyjka wyjawiła kulisy swojej relacji z Boatengiem, który - jej zdaniem - już wtedy wykazywał psychopatyczne skłonności.

Nie jestem zaskoczona, że sposób, w jaki mężczyźni jak Jerome bawią się z uczuciami dziewczyn, doprowadził do takiego szaleństwa - przyznała. Oczywiście nie znam całej historii, jaka wiąże się ze śmiercią Kasi i nie chcę nikogo winić czy być w stosunku do niej niedelikatna. Jestem zszokowana, że doszło do śmierci, ale myślę, że Jerome przez tak długi czas igrał z życiem kobiet, że w końcu coś musiało się stać.

Jak przyznała 30-latka, poznali się jednym z klubów w Londynie we wrześniu 2016 roku. Potwierdziła też krążące plotki o jego trudnej do opanowania słabości do kobiecych wdzięków.

Po raz pierwszy spotkałam Jerome'a w Libertine w Londynie i był on dość obsesyjny, śledził moje media społecznościowe, każdą rzecz, którą wstawiałam, on oglądał jako pierwszy - powiedziała. Chciał, żebym przyjechała do Niemiec. Nigdy tak naprawdę nie spaliśmy ze sobą, ale myślałam, że chodziliśmy na randki i byłam jedyną dziewczyną.

Po jakimś czasie przez przypadek dowiedziała się, że Jerome ma narzeczoną.

Nadal pisał do mnie wiadomości i zachowywał się, jakby był samotny, podczas gdy tak naprawdę miał partnerkę i dzieci - wyjawiła.

Jest to facet, który przez lata zadzierał z dziewczynami i oczywiście coś złego się wydarzy, kiedy bawisz się emocjami ludzi. To może cię zniszczyć psychicznie i nie każdy może sobie z tym poradzić - przyznała modelka.

Choć Melissa nie znała Lenhardt osobiście, modelka twierdzi, że Kasia faktycznie mogła być psychicznie zmaltretowana przez piłkarza.

A w połączeniu z pandemią może Kasia czuła się odizolowana - wiem, że w Niemczech jest teraz bardzo groźnie. Takie zamknięcie sprawia, że wszystko jest 10 razy gorsze, to takie smutne. To on oszukuje, a kobiety wyżywają się na sobie nawzajem. Jerome zdradza dziewczyny, potem udaje niewiniątko, a dziewczyny się o niego biją. Mężczyźni powinni być bardziej ostrożni, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne kobiet, ponieważ myślą, że to wszystko jest żartem, a tak naprawdę nie jest - zakończyła.

