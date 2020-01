Była dziewczyna księcia Harry'ego skomentowała "Megxit": "CZUJĘ SIĘ DZIWNIE"

smile 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Boże ale żenada. Pytać eks laski co sądzi o postępowaniu byłego faceta, który ma żonę i dziecko, a wcześniej ja dla tej żony olał. Jakby go interesowało co ona myśli to by z nią był. Hahah zapytajcie jeszcze sprzątaczki, nianki, stajennego, poznawczą co sadzi o tej sprawie. Była to była. Dobrze że się nie wypowiedziała. Chyba nikt by nie chciał żeby eks komentował/a poczynania w naszej rodzinie.