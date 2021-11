Była dziewczyna księcia Harry'ego wspomina ich związek: "To było przerażające. Cieszę się, że trwał KRÓTKO"

warum 41 min. temu zgłoś do moderacji 20 8 Odpowiedz

Kurcze, rozumiem ze Megan i Harry nie chcieli takiego zycia i uciekli do USA. Ale skoro tak nie podobalo im sie takie zycie, to dlaczego teraz wyskakuja nawet z lodowki? Jak chcieli dzialac charytatywnie, to przeciez mogli robic to po cichu jak to robi Angelina Jolie, a nie miauczac i pijac mleczko z butelki niemowala i powtarazajac wulgarne teksty przed milionowa publicznoscia w jakims show