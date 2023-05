Była idolką nastolatek. Dziś piosenkarka żyje na ulicy

Przełom XX i XXI w. był złotym czasem dla boysbandów i girslbandów. To właśnie wtedy największe triumfy święciły Spice Girls czy Backstreet Boys . Ogromną popularnością, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, cieszyła się też koedukacyjna grupa muzyczna S CLUB 7.

Była gwiazda pop bezdomna

Ludzie myślą, że wszyscy musimy być milionerami, ale niestety to nieprawda - powiedziała potem Spearritt w jednym z wywiadów.

Odniosła się tym samym do swoich rzekomych niebotycznych zarobków z młodzieńczych lat. Pensje członków zespołu S CLUB 7 nie były jednak za wysokie. Media donoszą, że za rok koncertowania, nagrywania piosenek i występów w serialu nastolatkowie mieli zarabiać po ok. 800 tys. zł. Obecnie takie pieniądze światowe gwiazdy mogą zarabiać dzięki samym reklamom na Instagramie.

Sukces grupy był jednak niepodważalny. Co więc stało się z resztą pieniędzy? Najwięcej miał zarabiać menedżer S CLUB 7. Szacuje się, że Simon Fuller ma obecnie na koncie miliony funtów.

Powrotu na szczyt nie będzie

Co ciekawe, po zawieszeniu zespołu Hannah Spearritt pracowała jako aktorka. Najwyraźniej nie udało jej się jednak wynegocjować stawek gwarantujących życiową stabilizację. Na pewno nie pomogły jej w tym problemy zdrowotne i to, że przez kilka miesięcy była przykuta do łóżka.