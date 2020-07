Była przyjaciółka Angeliny Jolie sprzedała gazecie STARE ZDJĘCIA GWIAZDY: "Piliśmy, paliliśmy papierosy i braliśmy kwas" (ZDJĘCIA)

W przypadku Angeliny Jolie można śmiało mówić o jednej z najbardziej spektakularnych metamorfoz wizerunkowych w historii show biznesu. Gdy córka Johna Voighta stawiała pierwsze kroki w Hollywood, aspirująca skandalistka robiła wszystko co w swojej mocy, by o niej pisano: aktorka otwarcie opowiadała o seksie, narkotykach i samookaleczaniu się, nie rozstając się przy tym z zawieszoną na szyi fiolką krwi męża . Jolie lubowała się wtedy w mrocznym image'u, najczęściej stawiając na odważne stylizacje eksponujące jej wytatuowane ciało. Dziś gwiazda ma sześcioro dzieci (w tym troje adoptowanych) i słynie z tego, że wybiera tylko te najbardziej lukratywne kontrakty filmowe, starając się przy tym trzymać jak najdalej od skandali.

Angelina Jolie ma świetne relacje z byłym mężem

Nie jest tajemnicą, że Angelina od najmłodszych lat sprawiała problemy wychowawcze, do czego sama wielokrotnie się przyznawała. Jedna ze szkolnych znajomych gwiazdy postanowiła sobie dorobić, sprzedając gazecie Mirror zdjęcia z czasów, kiedy uczęszczały razem do gimnazjum w Kalifornii. Fotografie, na których widzimy młodziutką Jolie, pochodzą z 1989 roku. Z relacji kobiety, która zapragnęła pozostać anonimowa, wynika, że Angelina od zawsze lubiła "igrać z ogniem", ale mimo to zawsze miała "dobre i czyste serce".