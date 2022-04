Była żona Sebastiana Kulczyka spotyka się z nowym milionerem! Katarzyna Jordan już nie chce być singielką? (ZDJĘCIA)

Mata 1 godz. temu zgłoś do moderacji 79 2 Odpowiedz

Ani ona piękna, ani on przystojny. Majątki połączyli i tyle. A śmietanka unika blasków fleszy, bo tam tak każdy każdego zdradza i jest taki bajzel, że prasa miałaby uzywanie, biznesy by przez to ucierpiały. Dlatego tacy wściekli, jak sie ktoś spoza środowiska, a nie daj Boże celebryta jakiś, tam wedrze. Bo potem wszystko na wierzch wypływa, co widzieliśmy przy okazji Agnieszki Woźniak. Po wypadku męża całe gówno na wierzch wypłynęło.