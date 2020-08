Były mąż Moniki Zamachowskiej ZOSTAŁ OJCEM! "Poznajcie nowego Malcolma!"

Monika i Zbigniew Zamachowscy już od 9 lat uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par polskiego show biznesu. Jeszcze przed rozpoczęciem miłosnej sielanki u boku aktora, prezenterka związana była natomiast z pilotem Jamiem Malcolmem, z którym to doczekała się dwójki pociech: Zofii i Tomasza.

Poznajcie nowego Malcolma! Mój mały braciszek Monty James Malcolm. Mój ojciec i moja macocha właśnie urodzili dziecko! Jestem z nich bardzo dumny i bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny jestem bratem! Niestety to już nie Polak, jak ja! On jest w 100 procentach Brytyjczykiem. Mam nadzieję, że uda mi się go nauczyć mówić po polsku! W każdym razie gratulacje dla mojego Ojca i mojej Macochy! Kocham cię Monty! - napisał na swoim profilu.