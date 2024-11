Były pracownik Kanye Westa twierdzi, że raper opuścił spotkanie, by uprawiać seks z Biancą Censori! "Poczułem się odczłowieczony"

A Agniecha holocaust o reszta zj.bow chce nam takich do jewropy na dole sprowadzać ....przecież dld nich do tej pory najlepszym widokiem była tyłem zaparkowana koza w szopie to co się dzieje jgak oni widzą laska w krótkich spodenkach i. To jeszcze tych ostrych ,rzucają się na nie .spoko Agniecha wiemy że ci to nie grozi