Były pracownik perfumerii wspomina wizytę Szpaka. Ujawnił, jak się zachowywał. "Idealna wizja Michała zmieniła się o 180 stopni"

zgłoś do moderacji

Pracowałam jako reporterka w portalu plotkarkim. Nachodziłam się na imprezy celebryckie. Np. ramówki. Ja w pracy, prezenterzy promują swoje programy też. Zawsze do dyspozycji i bardzo rzetelnie i miło Dorota Wellman, Marcin Prokop czy Magda Mołek. Odstawiali na bok wszystko i byli gotowi udzielać wywiadów. Rozczarowaniem zawsze była Super Niania, który była wyniosło, potrafiła odgonić od stolika na ramówce mówiąc: nie widzisz że jem! No i Michał Szpak. Gdy powiedziałam z jakiego portalu jestem powiedział, że jestem - tu słowo na K. Mnie tak wmurowało, że nie widziałam, co powiedzieć.