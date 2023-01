Cała na czarno Małgorzata Rozenek u boku Radosława bryluje na Gali Tygodnika "Piłka Nożna" (ZDJĘCIA)

... 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dlaczego Radek sobie to robi, tymi włosami?? Przecież to wygląda fatalnie🤮 Już lepiej by wyglądał, gdyby był łysy... Łysina u mądrego mężczyzny jest sexy, a to coś, co ma Radek na głowę jest obleśne🤮