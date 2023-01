Gala Tygodnika "Piłka Nożna": Szymon Marciniak z żoną, Karolina Szostak, Iwona Lewandowska z partnerem... (ZDJĘCIA)

olo 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Czy mama Roberta ( z tym siarczystym uśmiechem !!!)--po to pojechała do Kataru--- aby tam ogłosić, że ma nowego kochanka i pokazać go w tak szacownym miejscu ???? Czy to jej syn pojechał, aby tam grać ??????Ludzie, nie śmieszajcie się !!!!!!!!