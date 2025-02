Caroline Derpienski nerwowo reaguje na wywody swojej babci: "Pochodzę z POPIE**OLONEJ rodziny". Twierdzi, że nie dostała mieszkania od ojca

Już dawno pomyślałam, że ona pochodzi z dziwnej rodziny, jak zobaczyłam ją w programie " Damy i wieśniaczki ". Ona trafiła na tydzień do skromnej ,wiejskiej rodziny. Ta rodzina traktowała ją jak członka rodziny, dbała o nią. Jak Caroline się źle czuła , to wieśniaczka przyniosła jej do łóżka mleko z miodem. Caroline tak się wzruszyła, że się rozpłakała. Powiedziała, że w jej rodzinie nikt nigdy by dla niej czegoś takiego nie zrobił. To dużo mówi , jaka to rodzina.