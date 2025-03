Caroline Derpienski pokazała zdjęcia ukochanego Anety Glam z TAJEMNICZĄ BLONDYNKĄ w knajpie. "Powinna była pilnować faceta"

Droga Karolino, nie jesteś zbyt lotna, i pewnie i tak nie zrozumiesz, ale co tam, napiszę, siedzisz na pudlu, to pewnie przeczytasz - jeśli masz faceta, którego "trzeba pilnować" - to znaczy, że nie jest on tobie pisany 😂 i należy go jak najszybciej wykopać ze swojego życia. Mężczyzna, który szanuje i kocha kobietę, nie musi być przez nią pilnowany. Pilnujesz - no cóż, nic dla niego nie znaczysz, przykro mi, czas powiedzieć bye, bye 👋 Szanujcie się kobiety ☝️