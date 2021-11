Caroline i Mateusz z "Love Island" ROZSTALI SIĘ! "To dla nas trudny czas"

Dlatego należy wam powiedzieć, że jesteśmy w dobrym kontakcie i będziemy się widywać, ale na razie nie jesteśmy razem. Jest to trudny czas dla obu z nas i chcemy, abyście uszanowali naszą prywatność. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać na pytania, dlaczego nie jesteśmy razem. Jeśli znacie mnie z programu, to wiecie, że kieruję się tym, co ma być, to będzie i oboje jesteśmy dobrej myśli - podsumowała.