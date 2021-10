Sylwia Madeńska odsłania kulisy ODBICIA suczki Oreo z rąk Mikołaja Jędruszczaka: "On był w szoku! Przechwyciłyśmy psa!"

Drama wokół suczki Oreo i jej rzekomego uprowadzenia ciągnie się już kolejny tydzień. Mikołaj Jędruszczak miał oszukać swoją byłą partnerkę, Sylwię Madeńską, zapewniając ją, że pragnie spędzić z ich wspólnym pieskiem Oreo zaledwie jeden wieczór. Dni jednak mijały, a Oreo nie wracała do swojej pani. Madeńska zdecydowała się więc poinformować o całym zajściu instagramowch fanów, na co Jędruszczak zareagował emocjonalnym oświadczeniem, w którym opowiedział, jak to drży o bezpieczeństwo swoje i pieska.