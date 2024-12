Celia Jaunat ciepło o osiągnięciach Krychowiaka: "Zdobyli jakiś puchar, ale nie wiem jaki". Mówi, dlaczego się z nią ożenił

Celia Jaunat ciepło o karierze męża. Ten wyznaje: "Nie oglądamy razem meczów"

Prywatne losy Krychowiaka i jego żony wyraźnie interesują internautów. Nic więc dziwnego, że zaproszono ich do serii Canal+ "Na pierwszym planie", gdzie nieco otworzyli się na temat łączącej ich relacji. Jeśli więc byliście ciekawi, czy Celia śledzi mecze ukochanego i zna się na futbolu, to odpowiedź może Was zaskoczyć.