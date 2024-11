Żona Grzegorza Krychowiaka odlicza dni do kolejnych zawodów i prezentuje muskularną sylwetkę w bikini

Grzegorz Krychowiak poznał ukochaną, Celię Jaunat, we Francji, gdzie rozwijał wówczas piłkarską karierę. W 2019 roku sportowiec i modelka, po ośmiu latach znajomości, stanęli na ślubnym kobiercu. Dziś Celia z pewnością zasila grono najbardziej rozpoznawalnych żon polskich piłkarzy. Choć jej wybranek od dłuższego czasu przebywa już na reprezentacyjnej emeryturze, ona sama nie spoczywa na laurach. Nieco ponad pół roku temu francuska piękność zadebiutowała w zawodach bikini fitness. Choć to dopiero początek jej przygody ze sportem sylwetkowym, 32-latce udało się wywalczyć w konkursie wysokie 3. miejsce, co tylko zmotywowało ją do dalszej pracy.