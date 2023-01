Cezary Pazura przyznaje, że jest CHOROBLIWIE zazdrosny o Edytę! "To dla niej chcę być atrakcyjny"

Takiego "glow upu", jaki przeszedł w ostatnich latach Cezary Pazura, dawno w polskim show biznesie nie widzieliśmy. Znany jeszcze do niedawna z dość wątłej postury aktor komediowy zaczął być coraz częstszym gościem na siłowni, co zaowocowało imponującym przyrostem tkanki mięśniowej. Dziś w wieku 60 lat Pazura może pochwalić się sylwetką mieszkańca Olimpu, co jest świadectwem jego poświęcenia i determinacji. Jak się jednak okazuje, imponująca metamorfoza gwiazdora wcale nie była wynikiem chęci zaimponowania fanom czy zdobycia nowych fanów na Instagramie. Wszystko to Cezary miał ponoć zrobić z myślą o swojej ukochanej żonie, Edycie.

Cezary i Edyta Pazurowie byli gośćmi najnowszego odcinka na kanale Wedding Dream Izabeli Janachowskiej. Prowadząca, która sama jest sporo młodsza od swojego męża, w pewnym momencie musiała zapytać, czy zakochani nie obawiają się, że wynosząca 26 lat różnica wieku nie stanie kiedyś na przeszkodzie ich miłości. Pazura nie ukrywał, że myślał już o tym niejednokrotnie.

Ja się boję. (...) Obawiam się, bo jestem bardzo zazdrosny. Nie chcę stracić tego, co Edytka we mnie zauważyła, pokochała.

Edyta zauważyła, że mąż bywa o nią chorobliwie zazdrosny. Kontroluje, gdzie i z kim przebywa, nie lubi, jak ogląda się na inne osoby.

Z wiekiem to jest coraz bardziej dojmujące - przyznał Cezary. - Jest coś takiego, że z biegiem lat mężczyzna czuje się coraz mniej pewny siebie. Kiedyś to tam, wiesz: "Co tam inni!". Teraz każde spojrzenie mojej żony w czyimś kierunku i uśmiechnięcie się do kogoś jest od razu takim dla mnie wyzwaniem. Takim, że: "Ocho, na pewno się coś dzieje...". Powiedziałem ostatnio Edytce, że powinienem pójść do psychologa i to przepracować. Bo to już się staje czasami nieznośne.

To jednak właśnie uczucie chorobliwej zazdrości powołało do życia twarde niczym stal bicepsy Czarka. Jak więc widać, nawet te negatywne uczucia da się przekuć w coś pozytywnego.

Ta różnica wieku powoduje też, że staram się być dla Edytki atrakcyjny. (...) Powiem ci w tajemnicy, że ja w tej chwili czuję się fizycznie lepiej, niż jak się poznaliśmy. (...) To, że przy mnie jest taka, a nie inna partnerka i chcę jej cały czas imponować, to sprawia, że jest to dla mnie duży bodziec, żeby zacząć o siebie dbać. Podejrzewam, że jakby Edytki obok mnie nie było, to bym zupełnie inaczej wyglądał i inaczej kasłał.

Wpatrzona w męża Edyta dodała, że kiedyś to ona była przede wszystkim zazdrosna o męża. Sytuacji zdecydowanie nie pomagał fakt, że ekspertki od PR-u próbowały rozpuścić plotki o rzekomym romansie Pazury, aby zrobić wokół jego osoby nieco zamieszania w mediach. Małżeństwo zgodnie jednak postanowiło, że nie godzi się na takie zabiegi.

Faktycznie jest to jakieś takie dziwne. Czasami przychodzę ze sklepu i: "Gdzie byłaś? Co robiłaś? Co kupiłaś". Taki controlling. Kiedyś tego nie było, ale myślę, że role się odwróciły. Jak ja weszłam w ten związek, to ja byłam zazdrosna. Bardzo wcześnie urodziłam dzieci. Zostałam trochę wpakowana w dom, w dzieciaki. Jeszcze studiowałam. Ja nie miałam czasu na życie towarzyskie, a Czarkowi życie towarzyskie tętniło.

