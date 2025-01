Chris Martin i Dakota Johnson trzymajac się ZA RĘKĘ, spacerując ulicami Bombaju. Kryzys zażegnany?

Od 2017 r. artysta dzieli codzienność ze znaną m.in. z serii filmów o Christianie Greyu aktorką Dakotą Johnson . Latem ubiegłego roku media obiegła informacja o "kryzysie w raju", wynikającym z rzekomej niechęci Chrisa do ponownego ożenku. Wątpliwości na temat przyszłości pary skutecznie rozwiały jego niedawne zapewnienia w wywiadzie dla "Rolling Stone" o kontynuowaniu relacji, a przede wszystkim zdjęcia z ich trwającej od kilku dni podróży po Indiach .

Chris Martin i Dakota Johnson udali się na romantyczny spacer

35-latka dołączyła do swojego ukochanego, który wraz z zespołem od dwóch tygodni koncertuje w Azji. Kilkudniowe przerwy między występami spędzają wyłącznie we dwoje, rozkoszując się widokami tętniącego życiem Bombaju. W miniony poniedziałek wybrali się do Wiszących Ogrodów, jednej z największych atrakcji turystycznych tamtego rejonu.