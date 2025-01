Richard Gere wylądował na okładce z młodszą o 34 lata żoną. "Jesteśmy szczęśliwsi niż kiedykolwiek"

Richard Gere i Alejandra Silva udzielili wywiadu. Opowiedzieli o wspólnym życiu

To jest nasz moment. Jesteśmy szczęśliwsi niż kiedykolwiek. Ona czuje się jak w domu, a ja jestem szczęśliwy, gdy ona jest szczęśliwa - mówi aktor, a jego żona wtrąca: To pokrewieństwo dusz. Mamy te same wartości, widzimy świat w ten sam sposób i od początku czuliśmy się, jakbyśmy znali się już wieki. To zdarza się tylko raz, o ile w ogóle. Połączyła nas karma z przeszłych żyć.