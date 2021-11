Chris Pratt dziękuje żonie za ZDROWĄ CÓRECZKĘ, zapominając o chorym synku z poprzedniego małżeństwa... Widzieliście kiedyś coś gorszego?

Katherine Schwarzenegger i Chris Pratt poznali się kilka lat temu i natychmiast zapałali do siebie intensywnym uczuciem. W 2019 roku zaskoczyli fanów, decydując się na małżeństwo po zaledwie roku relacji. Aktor, którego poprzedni związek z Anną Faris skończył się niepowodzeniem, po raz kolejny dał szansę instytucji małżeństwa.

Chris Pratt bardzo lubi chwalić się silną więzią, która łączy go z ukochaną. Aktor, w oczekiwaniu na 32. urodziny Katherine, z ponad miesięcznym wyprzedzeniem złożył jej czułe życzenia na Instagramie. W przydługim wpisie Pratt dziękuje m.in. za dar w postaci zdrowej córeczki:

Znajdźcie sobie kogoś, kto patrzy na was tak jak ona na mnie! Spotkaliśmy się w kościele. Dała mi wspaniałe życie, cudowną zdrową córeczkę, czasami przeżuwa tak głośno, że muszę wsadzić zatyczki, ale to właśnie miłość! Pomaga mi we wszystkim (...) Kocham cię skarbie - napisał.