Katherine Schwarzenegger i Chris Pratt ZOSTALI RODZICAMI!

Pamiętam jak Chris z ówczesną żoną Anną Faris byli gośćmi amerykańskiego Top Chefa, tak się kochali, tak był w nią wpatrzony i tak się cieszył z jej ciąży mówiąc że to miłość jego życia i co i nic.... schudł, zaczął gwiazdorzyć i poszedł do młodszej. Standard.