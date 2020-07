Christina Ricci ROZWODZI SIĘ po prawie siedmiu latach małżeństwa! Mąż aktorki otrzymał ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ

Maryla Rodowicz o rozwodzie: "Kiedy mąż mnie opuścił, wpadłam w panikę"

Ricci udało się jednak wyjść na prostą i założyć rodzinę. W 2013 roku gwiazda wyszła za poznanego na planie serialu Pam Am Jamesa Heerdegena , z którym wkrótce doczekała się syna. Choć jak dotąd tę dwójkę uważano za wyjątkowo zgrany duet, wszystko wskazuje na to, że jednak nic nie trwa wiecznie.

Jak donosi portal Page Six, w czwartek aktorka złożyła papiery rozwodowe do sądu w Los Angeles. Powód, jaki widnieje w dokumentach, to klasyczne "różnice nie do pogodzenia". Dodatkowo filmowa Wednesday Addams domaga się wyłącznej opieki nad 5-letnim Freddiem.