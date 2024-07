Christina Sandera nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci partnerki Clinta Eastwooda

Olka 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Miażdżyca a szczupła, to samo miał mój tata i atak serca w wieku 40 lat też był szczupły wysportowany. Te wasze idiotyczne komentarze o szczepieniach. To było w 92 więc hellou. Ludzie umierali nagle na serce i będą umierać nie ma to nic wspólnego z covidem i szczepieniami.