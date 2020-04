"Ciało-pozytywna" Lizzo próbowała twerkować podczas transmisji z Diddym na Instagramie. Raper... WYŁĄCZYŁ JEJ MUZYKĘ (WIDEO)

Elka 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Podczas świąt przeanalizowałam cyrkulację energetyczną wnętrza Ziemi. Energia jest bardzo dynamiczna, ale starałam się ze spokojem przeanalizować, co się dzieje. Moim zdaniem nasi rządzący wiedzą dobrze, że nadciąga wielka zachorowań, pewnie jacyś synoptycy-statystycy im to prognozują. Jednak podkreślam, że nie jesteśmy informowani o wszystkim,zachorowań w rzeczywistości jest trzykrotnie więcej. Te dane nieprawdziwe są nam udostępniane po to, by nie wzbudzać paniki. Panika i tak jest, trochę się teraz uspokoiła, ale negatywna energia cały czas jest, ludzie zaczynają bać się o swój byt i słusznie, bo dobrze nie będzie. Trudno mi o tym pisać, ale niektórzy osoby powinni już zasięgnąć porady psychologicznej, bo będzie tym osobom trudno się podnieść.Zwiększyła się grupa ryzyka narażonych - bardzo dużą grupą ryzyka wysuwającą się na tą samą pozycję, którą do tej pory zajmowały osoby starsze i chore przewlekle, są lekarze i pielęgniarki oraz ratownicy, wszystkie te służby, które odpowiadają za nasze zdrowie. To nie jest dobra informacja, ale niestety prawdziwa. Oni są też totalnie zmęczeni i zestrosowani, że nie powinni pracować z ludźmi chorymi. Obecnie stoimy na rozdrożu, patrząc na pole energii, zaznaczają się 2 drogi - jedna droga, jedna opcja, jest taka, że raptem tuż około majówki spadnie zachorowalność, zostaniemy poinformowani, że już jest po szczycie, że trzeba odpuścić ze wszystkich restrykcji, puścić ludzi do pracy, zachowując jakimś tam reżim, natomiast możemy zostać wszyscy oszukani. Ona się zmniejszy na papierze, ale nie będzie to jeszcze prawda. Będzie to oczywiście zrobione po to, aby korespondencyjne się odbyć. Ta zła energia wybuchnie po 10 maja, rząd powie nam, że pojawiły się nowe ogniska, ale to nie będzie prawda. Nie będą kolejne ogniska, te same ogniska, które nie będzie można ukryć za bardzo. Druga droga jst taka, że jednak te wybory pod wpływem grupy nacisków społecznych zostaną przełożone. Natomiast zasilone energetycznie, z największym parciem, jest ta pierwsza opcja. Do końca nic nie jest przesądzone. Wiele tutaj zależy od zachowań ludzi, którzy w swoich miejscowoościach, w swoich miastach będą organizować te wybory, czeka ich próba przymusu. Opcja wyborów niestety póki co przeważa.