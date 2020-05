"Ciałopozytywna" Kourtney Kardashian broni swoich dodatkowych kilogramów: "JESTEM DUMNA Z MOICH KSZTAŁTÓW"

Odnośnie rodziny Kardashianów ostatnio głośno było w kontekście ekspartnera Kourtney Kardashian. Informowaliśmy wówczas, że Scott Disick ma poważne problemy z alkoholem i kokainą. Choć nigdy nie było tajemnicą, że ojciec dzieci najstarszej Kardashianki ma skłonność do używek, okazuje się, że, przez spowodowaną pandemią izolację, jego kłopoty z nałogami znacznie się pogłębiły.

Córka Kris Jenner we współpracy z Sofią Richie miały przekonać Scotta do skorzystania z fachowej pomocy. Niestety, mimo że mężczyzna dobrowolnie zgłosił się do placówki odwykowej, już po zaledwie kilku dniach leczenia wymeldował się z ośrodka. Według uzależnionego 36-latka wynikiem jego złej kondycji są w dużej mierze problemy rodzinne, a także relacje z byłą.