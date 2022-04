Ciężarna Adriana Lima demonstruje umięśniony brzuszek na pokazie zniesławionego Alexandra Wanga (ZDJĘCIA)

Psychiatra 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co to za moda teraz ?nie kobitki -nie jestescie ani odrobine "sexy" w ciązy.Sorry nie.Nie twierdze bynajmniej , ze trzeba się "ukrywac" po prostu luźne ubrania , nie obcisłe czy -o zdrozo- brzuch na wierzchu. A juz szczytem niesmaku jest taka kobieta na siłowni-super , ze cwiczy , ale naprawde to jest czas na odsłanianie wielkiego brzucha i nabrzmiałych piersi w za małym staniku ? I niespodzianka - jestem kobietą ;-) wulgarność i ciąża to podwojny niesmak .A można się ubrać z wdziękiem ,klasą i kobieco - takze w ciąży.Teraz jednak moda na wulgarnosc w ciąży.Niech ktos Wam w koncu to powie.NIE JESTESCIE SEXY Z WIELKIM WYWALONYM BRZUCHEM CIĄŻOWYM.NO NIE .