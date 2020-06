Ciężarna Agnieszka Radwańska relaksuje się ze znajomymi w restauracji

Agnieszka Radwańska to jedna z najbardziej znanych Polek na świecie, która może się poszczycić niebywałą karierą sportową. Od początku przygody z tenisem trenerem Radwańskiej był jej ojciec. To natomiast przełożyło się na komplikacje w ich relacji, co w efekcie doprowadziło do rezygnacji z pomocy ojca.