Ciężarna Anna Starmach o ustawie antyaborcyjnej: "NIE WIERZĘ W TO, co się wczoraj stało"

To poszło o krok za daleko. Nie jest to właściwa ustawa. Nie można mieszać kościoła i kwestii moralnych do polityki. To dwie odrębne rzeczy. Kazdy czlowiek powinien mieć wybor bo każdy ma inna sytuacje i swoje własne sumienie. To jest zamach na wolność czlowieka i prawo decydowania o sobie. Państwo nie zapewnia i nie jest w stanie zapewnić odpowiednich narzędzi aby zniwelowac konsekwencje takiego prawa dla obywatela. Państwo z całym szacunkiem dla ochrony życia ludzkiego nie powinno mieć prawa narzucać takich ustaw na obywatela. Wierzę w Boga ale nie każdy wierzy, nie każdy jest nawet katolikiem w tym kraju, to także brak poszanowania dla innych wiar. Nie chcemy państwa kościelnego. Kosciol ma być dla tych którzy chcą dobrowolnie w nim być. Bog dal nam rozum i wolna wole. Sami ludzi odpychacie od kościoła narzucając im takie rzeczy i finansujac Rydzyka z pieniędzy publicznych. To idzie w złym kierunku a konsekwencje będą jeszcze gorsze w przyszłości bo bedziecie musieli ludzi zmuszać na siłę zeby byli katolikami a na siłę jak wiadomo nie da sie nic na długo. Poprzednia ustawa byla dobrym kompromisem i nie powinno się jej zmieniać.