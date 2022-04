Ciężarna Britney Spears ZAKRYWA BRZUSZEK torebką, drepcząc przez lotnisko z narzeczonym u boku (ZDJĘCIA)

Ally 19 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Mam mocno mieszane uczucia co do jej ciąży. Z jednej strony wiem, że o tym marzyła, że nie jest najmłodsza i jeśli ma mieć, to teraz. Z drugiej z kolei wiemy wszyscy, niezależnie od całej do niej sympatii, że Britney ma dużo do przepracowania na terapii, że nie jest z nią całkiem dobrze. Ciąża, dziecko, to tak wiele zmian, których ona może nie udźwignąć nie będąc w dobrym stanie psychicznym. Raz, że odpowiedzialność za małego człowieka. A dwa, że jak jej wjedzie nie daj Boże jakaś depresja poporodowa, to się rozsypie. Myślę, że ona jest zakochana w tym swoim marzeniu o dziecku, ale to trochę jak marzenia małej dziewczynki, ze chce być mamą, ubierać dzidzię w te ładne ubranka, czesać, tulić i wozik wózkiem. Britney jak dla mnie ma takie właśnie skrzywione dziecięce podejście do życia i posiadanie dziecka może być dużym błędem niestety.