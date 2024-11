Ciężarna Deynn odpiera zarzuty o byciu hipokrytką i zapewnia, że nie będzie MONETYZOWAĆ ciąży. "Nie mam zamiaru zarabiać na dziecku"

Moim zdaniem on jest niebezpieczny. I współczuje tej dejn. On tak gada jakby miał schizofrenia że widzi szatana słyszał szaaaatan. Ludzie ze schizofrenia często stają się tacy bogobojni i myślą że krzywdząc kogoś to go uzdrawiają bo tak im Bóg każe. Wiem bo mojej koleżanki ojciec tak miał a wcześnej już był religijny. Plus to poniżanie jej, gdy kazał jej na kolanach błagać go publicznie o wybaczenie i ona to zrobiła. Nie mówiąc o znecaniu nad biedną jeszxurka która zabił przy wielkiej uciesze dejn