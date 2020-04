CIĘŻARNA Lara Gessler dziękuje fanom za gratulacje: "Miło jest podzielić się z Wami czymś, czym się żyje już tak długo"

Twyg 4 godz. temu zgłoś do moderacji 134 11 Odpowiedz

Zero honoru ani ona ani on. Ludzie sie rozstaja, ale Lara nawet nie miala rozwodu a juz sie z tym zgdzila na wakacjach kiedy jej maz przezywal rozwod. To samo grybas, male dziecko, zdrady, rozwody. Cos strasznego. Zero klasy