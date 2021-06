Ciężarna Olga Frycz w sportowej stylizacji energicznie maszeruje zielonymi uliczkami (ZDJĘCIA)

Kat 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Jedno zdjęcie,a do ilu rzeczy się przyczepili. To generalnie pokazuje co myślą o nas inni ludzie na ulicy 😁 Za niska,co za hobbit, czemu nie urosła? Co za moda? Nogi ogoliła pewnie na dlugosx spodenek. Boże jakie buty,drogie a zero klasy. Ale stara a jak się ubrała,wstyd.... Bo to kochani wasz problem 😁