Cleo pokazała się BEZ DOCZEPÓW podczas świątecznego lepienia pierogów. Duża zmiana?

Nieco ponad dekadę temu Cleo z impetem wkroczyła do świata rodzimego show-biznesu, wydając przebój "My Słowianie". Później Joanna Klepko , bo tak naprawdę nazywa się 41-letnia piosenkarka, reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. Dziś nie zwalnia tempa, regularnie uzupełnia dyskografię o nowe albumy oraz koncertuje po Polsce i nie tylko.

Tal Cleo wygląda bez doczepów

Święta dla Joanny to niewątpliwie czas na chwilę wytchnienia. Dla fanów to natomiast moment, aby zobaczyć swoją idolkę w nieco odmiennym anturażu, do którego artystka przyzwyczaja nas od kilku lat. Jak wiadomo, image sceniczny Cleo związany jest z długimi, blond włosami, które ta zazwyczaj upina w pokaźnego kuca lub zaplata w warkocz. Nie jest również tajemnicą, że są to doczepy.