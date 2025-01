Co dalej z koncertami Beaty Kozidrak? Menadżerowie artystki zabrali głos

Na początku listopada 2024 r. Beata Kozidrak niespodziewanie odwołała swoje występy, co wywołało zaniepokojenie fanów. Media informowały, że wokalistka zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, co potwierdził jej były mąż, Andrzej Pietras. Artystka przebywała rzekomo w jednym z lubelskich szpitali, a na początku roku przekazała, że "powoli wraca do zdrowia". Szczegóły dotyczące jej choroby pozostają jednak w fazie spekulacji.