Colin Farrell ROZSTAŁ SIĘ z dziewczyną! Nie mogli pogodzić jednej kwestii...

Colin Farrell znów jest singlem! Aktor ponoć rozstał się z menedżerką zespołu U2

Colin Farrell i Kelly MacNamara rozstali się przez brak czasu?

Colin jest na topie dzięki roli w "The Banshees Of Inisherin". Spędził miesiące, pracując nad tym filmem, po tym, jak zagrał w "Batmanie", w którym wcielił się Pingwina. Jego harmonogram odcisnął swoje piętno na związku z Kelly. Między nimi nie ma złych emocji, ale utrzymywanie romantycznego związku, gdy twój grafik jest tak napięty, jest trudne do zrealizowania - cytuje swojego informatora "The Sun".