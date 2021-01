Coraz chudsza Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" w kusej mini chwali się KOLEJNĄ metamorfozą. Korzystna zmiana? (FOTO)

Komentowanie programów innych stacji w pewnym momencie stało się dla Agnieszki Kotońskiej kluczem do dalszej kariery. Dziś ambitna celebrytka reklamuje produkty na Instagramie i co jakiś czas chwali się efektami metamorfozy, w ramach której schudła aż 40 kilogramów. Chętnie radzi też innym, co zrobić, aby osiągnąć podobny sukces.