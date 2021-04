Córka Agaty Mróz opowiada w "Dzień Dobry TVN" o HEJCIE po śmierci matki. "Kiedyś brałam to strasznie do siebie"

Niektórzy mówią, że jak gram w siatkówkę, to mam do niej bardzo podobne ruchy i że w ogóle jesteśmy do siebie podobne, ale ja tego podobieństwa nie widzę - wyznała nastolatka.

Piszą w internecie, że gdyby nie ty, to mama wciąż by żyła. Co czujesz, kiedy czytasz takie komentarze ludzi pełnych jadu i hejtu? - zapytał prowadzący.

Jeżeli Agata miałaby wybierać, to dalej by tak wybrała. Jakby się zasugerowała tym, co mówili lekarze i usunęła ciążę, to też nie wiadomo, co by było. Może nie byłoby ani Lilki, ani Agaty. Chyba najważniejsze jest to, co zostawimy po sobie - podsumował Jacek Olszewski.